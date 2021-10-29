Назван способ дважды получить налоговый вычет за квартиру

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что если россиянин приобрел жилье стоимостью менее двух миллионов рублей, то при покупке второй квартиры он имеет право дополучить сумму налогового вычета. Эксперт назвал способ, как это осуществить, передает агентство «Прайм».

Юрист напомнил, что с 1 января 2014 года имущественный вычет закрепляют за налогоплательщиком, а не за объектом недвижимости, как было принято ранее. «То есть, налоговый вычет приобрел персональный характер», — отметил он. Однако нововведения не дают права получить выплату дважды в прямом смысле этого слова.

«У гражданина, который приобрел квартиру до 2014 года и получил выплату меньше, чем предусматривало законодательство, при приобретении второго объекта недвижимости, появилась возможность дополучить сумму налогового вычета», — объяснил специалист.

В таком случае Соловьев посоветовал обращаться за получением дополнительной выплаты в налоговую инспекцию по месту нахождения объекта недвижимости или к своему работодателю. Для этого нужно подготовить все необходимые документы, среди которых заявление, платежки, документы о собственности и о размере предыдущего вычета.

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