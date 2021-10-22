Россиянам назвали новый способ экономии на ЖКХ

Жителям России объяснили преимущества изменения статуса загородного дома. При переводе подобных объектов в статус жилых у собственников появится новый способ экономить на услугах ЖКХ, получить налоговый вычет, а также реализовать другие права на недвижимость, пишет РБК со ссылкой на Росреестр.

При переводе садового дома, дачи в жилье у объекта появляется почтовый адрес. Такое здание можно продать, сдать в аренду. Кроме того, собственник за счет перехода на сельский тариф, сможет экономить на «коммуналке» около 30 процентов и реализовать свое право на налоговый вычет по ранее уплаченному НДФЛ. Жилую недвижимость разрешено задействовать в качестве залога при оформлении ипотеки, назвали поводы для изменения статуса дома в ведомстве.

Существует специальный порядок изменения статуса постройки, который закреплен в законе о ведении гражданами садоводства и огородничества, принятом в 2019 году. «Процедура перевода садового дома в жилой носит заявительный характер. Нужно обратиться в орган местного самоуправления, приложив к нему заключение по обследованию технического состояния дома. За заключением можно обратиться в компанию в области инженерных изысканий», — объяснили в Росреестре.

При этом перевести загородный дом в жилой не получится, если он находится на участке, предназначенном только «для огородничества». Если же градостроительные регламенты позволяют использовать включенные в границы территории земли как для ведения огородничества, так и для садоводства, то в Росреестр можно подать заявление об изменении вида использования участка на «ведение садоводства», добавили в ведомстве.

Ранее россиянам отсоветовали подводить газ к старым дачным домам по нескольким причинам. Собственникам загородных построек порекомендовали до принятия подобного решения учитывать площадь здания, частоту проживания в нем и климат в конкретном регионе. По мнению экспертов, нет смысла газифицировать дачи, оборудованные печкой, если хозяева бывают там очень редко.