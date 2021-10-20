Россиян отговорили от газификации старых дач

Жителям России предложили заранее оценивать целесообразность подведения газа к старым дачным домам и участкам. Собственников загородной недвижимости в некоторых случаях отговорили от газификации. Не стоит торопиться с таким изменением в организации быта, если оно не принесет экономической выгоды, пишет «Российская газета».

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Россиянам советуют руководствоваться в своем решении о проведении газа к участку такими факторами, как площадь дома, режим проживания в нем и климат в конкретном регионе, где расположена недвижимость. Нет смысла газифицировать старые дачи, оборудованные печкой, в которых владельцы находятся редко, считают специалисты.

«Печь прогреет дом быстрее и сохранит тепло дольше, чем газовое оборудование. Причем затраты на обогрев будут значительно меньше. А вот современные загородные дома площадью от 80 квадратных метров и больше так просто не прогреть», — добавили эксперты.

Для уверенности в том, что на участке необходим газ, можно посчитать период окупаемости такого энергоснабжения, сравнив старые расходы на тепло, например, за десятилетие, со стоимостью газификации (подключение, оборудование, ежемесячная плата за сам ресурс и обслуживание). Выгода начинается, когда второй показатель отстает от первого. Для дома площадью 80-100 «квадратов» в средней полосе России проводка газа по участку с покупкой оборудования обойдется в сумму около 150-250 тысяч рублей. При этом для северных регионов страны одни расходы на дрова и электричество за три года могут превзойти траты на газификацию.

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