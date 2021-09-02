Жителей 35 российских регионов полностью обеспечат газом к 2026 году

«Газпром» пообещал газифицировать 35 российских регионов к 2026 году, к 2030 — всю страну

«Газпром» пообещал полностью обеспечить газом жителей 35 регионов России к 2026 году, а полная газификация страны ожидается к 2030 году. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил зампредседателя правления холдинга Виталий Маркелов. Его слова приводит ТАСС.

«Я хочу сказать, что к 2026 году в 35 регионах России будет достигнут стопроцентный уровень газификации. И я уже говорил, что к 2030 году газификация нашей страны будет полностью завершена», — подчеркнул он.

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Маркелов напомнил, что в июне 2020 года президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» и ответственным ведомствам завершить газификацию страны в два этапа. В рамках этой программы выделено 526,1 миллиарда рублей, планируется строительство 24,4 тысячи километров газопроводов и подведение газа к 3632 населенным пунктам.

Зампредседателя правления добавил, что в Магаданской, Амурской, Еврейской автономной области, Бурятии и Забайкалье уровень газификации «практически нулевой», поэтому регионы будут обеспечиваться приоритетно. На Дальнем Востоке газ доступен 19,8 процентам населения.

Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатной газификации 11 июня. Первый этап проведут в период до 2023 года, второй — до 2030-го. Отвечать за реализацию программы будет единый оператор газификации. Согласно закону, все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств собственников участков.

