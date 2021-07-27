Россиянам пообещали вернуть деньги за газификацию

Вице-премьер Александр Новак пообещал, что россиянам компенсируют расходы за подведение газа к своим домам. Речь идет о тех, кто начал платить за процедуру до того момента, как заработала программа социальной газификации, передает ТАСС.

На встрече с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком чиновник заметил, что нормативная база о социальной газификации вступит в силу только в марте, хотя саму идею президент Владимир Путин поддержал в апреле. Таким образом гражданам, заключившим договор с 21 апреля и позднее, до выхода нормативной базы, следует вернуть деньги.

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Путин подписал закон о бесплатной газификации 11 июня. Первый этап проведут в период до 2023 года, второй — до 2030-го. Отвечать за него станет единый оператор газификации.

До утверждения программы «Газпром» проводил газопроводы только до населенных пунктов. За подключение к конкретному зданию должны были платить потребители, нередко стоимость подведения трубы составляла сотни тысяч рублей.

Как рассказал генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, по новым условиям потребитель оплачивает только работы на своем участке, а также покупает котел, бойлер, батареи, плиту.

