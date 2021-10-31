Россиянам рассказали о необычных способах заработка на жилье

Старший портфельный управляющий компании «Сбер Управление активами» Дмитрий Постоленко в интервью РИА Новости назвал россиянам необычные способы заработать на жилье.

Финансист рассказал, что альтернативными способами заработка на недвижимости являются покупка акций строительных компаний и паев инвестиционных фондов, специализирующихся на недвижимости, — REIT (Real Estate Investment Trust).

Такой подход объясняется более высоким ростом фондового рынка по сравнению с ценами на жилье.

При этом, по словам Постоленко, вложения в рынок недвижимости в настоящее время связаны с определенными рисками, поскольку цены в обозримом будущем могут снижаться. Падение может достигнуть пяти процентов.