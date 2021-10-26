Одинокие американцы устроили гонку за маленькие дома

Жители США пожаловались на дефицит частных бюджетных домов для одного человека

Рынок недвижимости США переживает взрывной спрос на небольшие индивидуальные дома. Жилье на одного хозяина пользуется особенной популярность у молодежи (поколения Z), которой из-за дефицита предложения и роста цен все реже удается быстро накопить на таунхаус и приходится переезжать в другие штаты для подбора бюджетных вариантов, устраивая настоящую гонку за маленькими домами, пишет The Wall Street Journal.

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За последние 40 лет число одиноких американцев, которые владеют собственной недвижимостью увеличилось вдвое, до 36,1 миллиона человек в 2020 году. Подстегивает спрос на частные дома доступная ипотека. Из-за того, что число желающих купить собственный дом растет, количество доступных вариантов сокращается. Молодежь ищет наиболее приемлемые по цене варианты малогабаритного жилья. По данным крупнейшего американского ипотечного агентства Freddie Mac, средняя площадь продаваемого частного дома достигла 1400 квадратных футов (130,06 квадратных метров), побив 50-летний антирекорд.

«Мы просто не строим так много [маленьких домов]. В текущее время мало новых предложений, поэтому за имеющиеся лоты идет жесткая конкуренция среди покупателей», — заявил Лен Кифер (Len Kiefer), заместитель главного экономиста Freddie Mac. Некоторые американцы жалуются на скудный выбор домов и отказываются от покупки.

Например, 34-летний инженер-программист из Остина (Техас) Джонатан Морган решил переехать в Гранд-Рапидс (Мичиган) ради покупки недвижимости. По данным Национальной ассоциации риэлторов, средняя стоимость дома в мегаполисе Гранд-Рапидс составляет 278,3 тысячи долларов (19,3 миллиона рублей), а в родном штате Моргана — 515,1 тысячи долларов (35,7 миллиона рублей). Согласно оценке Американского института предпринимательства, в сентябре 2021 года средняя стоимость домов, купленных одинокими клиентами в США составила 265 тысяч долларов (18,3 миллиона рублей).

Ранее администрация президента США Джо Байдена решила искоренить жилищный кризис. В США запустили программу House America, которая помогает населению получить доступное жилье, в том числе бомжам. Таким подходом американские власти планируют очистить улицы городов от бездомных.