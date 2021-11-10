Россиянам назвали причины отказа в налоговом вычете при покупке квартиры

Юрист Аркадий Брызгалин: при покупке жилья у родственников нельзя получить налоговый вычет

Оформить налоговый вычет после покупки жилой недвижимости не могут те, кто ранее уже получал такой вычет, купил жилье у родственников или неправильно заполнил необходимые документы, рассказал URA.RU генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право» Аркадий Брызгалин.

Материалы по теме Лихие нулевые. Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений «Многие уезжают, студентов нет» В России обвалился спрос на съемное жилье. Ждать ли резкого снижения цен?

По словам эксперта, родственники считаются взаимозависимыми лицами, поэтому получение вычета при заключении с ними сделки не предусмотрено. Юрист назвал еще одну распространенную причину отказа в вычете при покупке квартиры — это неграмотное оформление документов. «Например, договор представил, но не представил документы об оплате», — пояснил Брызгалин.

Экономист, доцент РГУ им. А. Н. Косыгина Валерий Сенков в свою очередь отметил, что на налоговый вычет может претендовать налоговый резидент Российской Федерации, который получает доходы, облагаемые по ставке 13 процентов. Поэтому если квартиру приобретает, например, пенсионер, у которого нет дохода, ему нельзя требовать данную льготу.

Брызгалин добавил, что в вычете не могут отказать даже при наличии задолженности по налогам. Но, по его словам, эта норма зачастую нарушается.

Ранее сообщалось, что в 2022 году получить налоговый вычет при покупке недвижимости физические лица смогут без сдачи декларации 3-НДФЛ. Средства будут поступать на счет в течение 15 дней.