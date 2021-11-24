Россиянам дали неделю на уплату налогов на дома и квартиры

До 1 декабря 2021-го россияне должны заплатить налоги за 2020 год — в частности, налог на недвижимость и землю, а также транспортный, пишет «Российская газета». Внести нужные суммы предстоит собственникам квартир, комнат, домов, участков и автомобилей.

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На уплату налогов осталась неделя, отмечает издание. Физическим лицам суммы начисляются налоговой инспекцией на основании данных об имуществе. Оплатить квитанции можно на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) — для этого придется ввести реквизиты банковской карты. Также можно использовать онлайн-сервисы одного из банков-партнеров ФНС. Кроме того, налоги платят в офисах банков, в кассах местных администраций, на почте или в МФЦ. Комиссия при этом не взимается.

Со 2 декабря неуплаченные налоги превратятся в задолженность, предупредили в ФНС. Должникам будут присылать требования об уплате. Если их не исполнить, налоговый орган обратится в суд. Тем, кто не имеет налоговых льгот и до сих пор не получил уведомление о необходимости уплаты налогов, в ФНС рекомендуют обратиться в любую налоговую инспекцию, МФЦ или передать соответствующее заявление через сайт ведомства.

Ранее россиянам отсоветовали рисковать с неуплатой налогов при сдаче квартир в аренду. Налоговикам в большинстве случаев несложно отследить такое жилье, заявил глава ФНС Даниил Егоров.