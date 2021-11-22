Россиянам напомнили о снижении налогов с 1 января

Заслуженный юрист России Соловьев: с 1 января 2022 года от НДС освободят сферы общепита

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм» напомнил, что россиян ждет снижение ряда налогов с 1 января.

По словам юриста, с 1 января 2022 года, согласно изменениям, внесенным в Налоговый кодекс, от уплаты НДС освободят предпринимателей сферы общепита. Он пояснил, что рестораны, объекты общественного питания, том числе пункты выездного обслуживания, получат возможность поправить свое материальное положение в результате налоговой льготы.

Кроме того, для предприятий с численностью от 250 человек снизится ставки по страховым взносам и составит: с части вознаграждения свыше МРОТ по пенсионным взносам — 10 процентов, по медицинским — 5 процентов, а по взносам «на больничные» — 0 процентов.

Организации освобождены от обязанности сдавать бухгалтерскую отчетность в другие госорганы помимо налоговой инспекции по месту регистрации.

Также предусмотрены льготы по обложению НДФЛ компенсаций стоимости путевки на отдых, сохранится право на получение социальных и имущественных вычетов. При этом прибавится новый — налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги.

Ранее глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров заявил, что ведомство планирует отказаться от декларации о доходах по форме 3-НДФЛ. Декларация о доходах является стандартной для физических лиц. По словам главы ФНС, россияне подают около 14 миллионов таких документов в год.