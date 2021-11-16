В России назвали новые критерии для получения налоговых льгот

В России назвали новые критерии, согласно которым компании могут получить налоговые льготы. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, объем вложенных в экономику России инвестиций является одним из подобных параметров. Российские власти намерены собирать данные о каждой из компаний, даже если они являются частью группы или холдинга.

Как говорится в презентации об итогах деятельности и задачах Минэкономразвития, главная задача состоит в том, чтобы «создать систему получения данных по инвестициям от групп компаний, в том числе для целей дальнейшего создания налоговых стимулов».

В ведомстве уже провели эксперимент по сбору информации с групп компаний, и в дальнейшем планируется принять подзаконную базу для этого. Кроме того, до конца нынешнего года ведомство организует ретроспективный сбор данных от холдингов за 2020-й и I–III кварталы 2021 года с последующем уточнением статистики.

Ранее комитет Государственной Думы России одобрил поправки об освобождении от НДФЛ, страховых взносов и налога на прибыль ряда граждан и организаций, в том числе, из-за пандемии коронавируса. Замглавы Минфина Алексей Сазанов на заседании комитета объяснил, что налогом не будут облагаться доходы, полученные россиянами в рамках стимулирующих мероприятий по вакцинации.