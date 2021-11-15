В России одобрили налоговые льготы гражданам и организациям из-за коронавируса

Комитет Государственной Думы России одобрил поправки об освобождении от НДФЛ, страховых взносов и налога на прибыль ряда граждан и организаций, в том числе из-за пандемии коронавируса, пишет РИА Новости.

Замглавы Минфина Алексей Сазанов на заседании комитета объяснил, что налогом не будут облагаться доходы, полученные россиянами в рамках стимулирующих мероприятий по вакцинации. Кроме того, от НДФЛ освобождаются средства в связи с выполнением догазификации.

Владельцы малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) в 2021 году также будут иметь льготы: они могут не платить налоги на прибыль в рамках борьбы с последствиями пандемии. От НДФЛ и страховых взносов освободили доходы россиян в пределах одного минимального размера оплаты труда (12 792 рубля), перечисленных им как господдержка в связи с пандемией коронавируса. НДФЛ и налоги на прибыль разрешили не платить гражданам и организациям, получившим деньги по результатам участия в соревнованиях, конкурсах и иных мероприятиях от НКО, которые учреждены в соответствии с указами президента.

Семьи с двумя и более детьми при продаже старой квартиры и покупке недвижимости для улучшения жилищных условий смогут не платить НДФЛ. Льгота не будет распространяться на семьи, имеющие жилое помещение с большей кадастровой стоимостью, чем то, что приобретается взамен.

Ранее россиянам рассказали, что налог на квартиры в России растет медленнее, чем цены на недвижимость. Пересмотр кадастровой стоимости жилья в большинстве российских регионов происходит раз в три года. В Москве, Петербурге и Севастополе он возможен раз в два года.