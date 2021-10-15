В Думе предложили налоговые льготы за трудоустройство возрастных работников

Депутат Государственной Думы Иван Сухарев обратился к главе Минтруда Антону Котякову с предложением уменьшить налог на прибыль для работодателей за трудоустройство инвалидов и возрастных работников. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на письмо в адрес главы ведомства.

В соответствии с российским законодательством, основная ставка налога на прибыль составляет 20 процентов. Из них 17 процентов зачисляются в бюджеты субъектов, а оставшиеся 3 — в федеральный. Однако регионы могут снижать размер ставки налога, зачисляемого в их бюджет, для поддержки определенных категорий граждан, отметил Сухарев. В частности, данным правом воспользовалась Москва, где организации имеют возможность отчислять 13,5 процентов в городской бюджет при условии, что в штате не менее половины работников с ограниченными возможностями, а расходы на оплату труда инвалидов в общем зарплатном фонде составляют не менее 25 процентов.

По мнению Сухарева, предоставление таких налоговых льгот стимулирует компании трудоустраивать людей с инвалидностью, котором сложно найти работу. Парламентарий также обратил внимание, что сложности с поиском работы также испытывают возрастные специалисты. В связи с этим он предложил рассмотреть возможность снижения ставки налога на прибыль с 20 до 15 процентов для тех организаций, 50 процентов и более сотрудников которых составляют граждане с инвалидностью и работники в возрасте старше 50 лет.

Ранее сообщалось, что в России увеличат пособия по безработице в 2022 году. В Министерстве труда и соцзащиты уточнили, размер максимальной помощи безработным гражданам будет равен минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), установленному на 2021 год, и составит 12 792 рублей.