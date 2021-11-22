Россиян попросили не бояться «набегов» налоговой на переводы с карты на карту

Глава ФНС Егоров: ведомство не планирует совершать «набеги» на переводы с карту на карту

Налоговый контроль в России распространяется на переводы с карты на карту между физическими лицами, но власти стараются обойтись без «набегов», чтобы не обрушить деловую активность. Об этом в интервью РБК рассказал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.

По его словам, система переводов имеет большую ценность как альтернатива наличным расчетам, то есть на государственном уровне безналичные расчеты выглядят приоритетным способом передачи денег. А значит, нужно не допустить снижения их доли.

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Егоров отметил, что спрос на наличные в первую очередь связан с микробизнесом, для среднего и крупного бизнеса такой способ расчетов интереса не представляет. Речь идет о небольших продавцах товаров или бытовых услуг, таких, как клининг или сдача квартиры в аренду. Глава ФНС попросил не бояться ужесточения контроля в этой сфере, таких планов нет.

В том же интервью Егоров указал, что ФНС планирует отказаться от декларации о доходах по форме 3-НДФЛ, которую каждый год подают до 14 миллионов россиян. Общая стратегия, объяснил он, в том, чтобы система в итоге пришла к состоянию, когда деклараций нет вообще.

Также глава ФНС рассказал, что ведомство начало довольно плотно заниматься криптовалютами, поскольку эта система расчетов позволяет предприятиям и физическим лицам эффективно уходить от налогов.