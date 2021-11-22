Глава ФНС рассказал о причине интереса службы к криптовалютам

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров в интервью РБК рассказал о причине интереса к криптовалютам. По его словам, они позволяют предпринимателям уходить в тень и уклоняться от налогов.

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«Если говорить о криптовалютах, то мы сейчас достаточно плотно занимаемся этим рынком, понимая, что эта система расчетов может создать достаточно существенную эрозию для налоговой базы», — подчеркнул Егоров.

Он добавил, что в последнее время не наблюдал каких-либо новаторских или особо удивляющих схем ухода от налогов. По словам главы ФНС, при попадании в цифровое пространство в любом случае остается след, вопрос лишь в том, когда он будет выявлен.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова заявила, что за криптовалютами может быть будущее, но им присуща серьезная волатильность. Она отметила, что официальными валютами их считать пока рано.

