Названа причина рекордного падения биткоина

Падение биткоина является необходимой коррекцией для продолжения динамичного роста. Такую причину снижения стоимости первой криптовалюты назвал трейдер Credible в своем Twitter-аккаунте.

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По прогнозам аналитика, курс биткоина находится в фазе здоровой коррекции и в ближайшее время упадет до 52-53 тысяч долларов. Однако трейдер уверен, что в дальнейшем самая популярная криптовалюта превысит 70 тысяч долларов. Свое мнение Credible аргументирует тем, что каждый цикл роста биткоина длится дольше предыдущего, поэтому отметка в 69 тысяч долларов — это еще не самый высокий показатель.

Накануне, 18 ноября, биткоин опустился в цене до 57,3 тысячи долларов — это антирекорд с 28 октября. На момент написания новости курс самой популярной криптовалюты снова снизился, потеряв за сутки 4,19 процента. Биткоин торгуется по цене 56,9 тысячи долларов, по данным CoinDesk. Минимум за сутки составил 55,6 тысячи долларов — до такой стоимости первая криптовалюта последний раз опускалась 13 октября.

Стоимость биткоина начала падать на фоне новостей о том, что Китай усилит борьбу с криптовалютой. Среди возможных мер — повышение тарифов на электроэнергию для тех, кто продолжает добычу монет, несмотря на запрет властей.