Курс биткоина рекордно упал

Курс биткоина упал почти на пять процентов за сутки. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

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Цена самой популярной криптовалюты опустилась до 57,3 тысячи долларов — это антирекорд с 28 октября. На момент написания новости курс несколько восстановился, и сейчас биткоин торгуется по цене 57,5 тысячи долларов. Капитализация первой криптовалюты упала до 1,09 триллиона долларов.

Биткоин дешевеет на фоне новостей о новых мерах борьбы с криптовалютой в Китае, в котором в 2021 году запретили майнинг и любые операции с криптомонетами. В ноябре правительство предостерегло государственные предприятия от майнинга криптовалюты. Также сообщается, что власти готовят новые карательные меры, одна из которых — введение более высоких цен на электроэнергию для компаний, продолжающих игнорировать запрет на добычу монет.

В начале ноября биткоин бил рекорды по стоимости. 10 ноября первая криптовалюта достигла максимума в 69 тысяч долларов. Эксперты ожидали, что биткоин продолжит рост, а его стоимость к концу 2021 года составит 100 тысяч долларов.