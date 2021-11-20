В Совфеде собрались серьезно заняться криптовалютами

За криптовалютами может быть будущее, но им присуща серьезная волатильность, заявила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова в разговоре с Ura.ru.

«Криптовалюты сегодня, как на качелях — то вверх, то вниз. Наверное, за ними есть будущее, наверное, что-то будет», — сказала она. Однако пока официальной валютой их считать рано, находит Перминова.

По ее словам, в Совете Федерации сейчас собирают необходимую информацию. «Мы это изучаем, собираем аналитику. Мы накапливаем всю информацию. Но еще раз хочу сказать, что мы видим очень серьезное колебание. Придет время, и будем серьезно заниматься этим вопросом», — пообещала сенатор.

18 ноября глава Центрального банка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор выступает против использования биткоина как платежного средства для расчетов внутри страны. Она добавила, что в целом организация не видит вреда в цифровых валютах за исключением тех случаев, когда они «используются для сомнительных операций». Однако к частным валютам ЦБ относится негативно. « Эти криптовалюты анонимны, за них никто не отвечает, и, на наш взгляд, ответственное государство не должно стимулировать их распространение и вытеснение из платежей», — подчеркнула глава ЦБ.