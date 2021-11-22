С россиян стали собирать больше налогов

Поступление налогов в консолидированный бюджет России за десять месяцев взлетело на 37 процентов (до 23 триллионов рублей). Об этом рассказал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на встрече с президентом Владимиром Путиным, передает «Интерфакс».

По итогам года показатель станет еще больше, увеличившись на семь триллионов рублей (до 28 триллионов). ФНС является администратором 80 процентов всех поступлений всех бюджетов, включая внебюджетные фонды. «Учитывая, что прошлый год аномальный, даже если сравнивать с 2019 годом, то у нас поступления плюс 23 процентов, и мы все равно наблюдаем существенный рост», — отметил Егоров. Он добавил, что рост подоходного налога составил 17 процентов, в малом бизнесе — 20 процентов.

Ранее глава ФНС заявил, что ведомство собирается отказаться от декларации о доходах по форме 3-НДФЛ. Она является стандартной для физических лиц. В будущем для имущественных вычетов также не придется сдавать декларации, поскольку они станут автоматизированными.

В России c 2022 года начнут тестировать автоматизированную систему налогообложения. Авторы инициативы считают, что его введение поспособствует развитию микропредприятий.