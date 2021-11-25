Захарова призвала Запад пересмотреть санкции против белорусской авиации

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова призвала западные страны пересмотреть санкции против белорусской авиации. Об этом она высказалась во время брифинга, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, ряд западных стран затягивает расследование экстренной посадки самолета Ryanair в Минске, поскольку эта тема является для них «неудобной».

Захарова добавила, что Белоруссия уже обращалась в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с просьбой о скорейшем рассмотрении вопроса, однако ввиду «неготовности» отвечающий за доклад группы оно было перенесено на 2022 год.

Дипломат предположила, что страны Запада пытаются заблокировать «любое обсуждение этой темы», и призвала их пересмотреть принятые ранее ограничительные меры против белорусской авиации.

Ранее Мария Захарова прокомментировала сообщения об угрозе нападения России на Украину. По ее мнению, подобные заявления, звучащие со стороны США и других стран НАТО, являются безосновательными, и делаются для «нагнетания антироссйиской истерии».