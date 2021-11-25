Захарова назвала жалкими попытки США присвоить себе право определять демократии

США под лозунгом продвижения демократии собирают клуб по интересам для борьбы со странами, сохраняющими стратегическую независимость от коллективного Запада. Так на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предстоящий «Саммит за демократию», организованный по инициативе Вашингтона, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, Соединенные штаты присваивают себе право определять, кто достоин назваться демократией, а кто нет. «Выглядит это цинично и жалко на фоне явных проблем с состоянием демократии и правами человека в самих США да и в целом на Западе», — указала она.

Захарова назвала американскую инициативу — элементом большой стратегией США по подрыву роли Организации объединенных наций ООН и сколачивание в рамках универсальных форматов единомышленников. «По сути это американские сателлиты по широкой повестки дня от изменения климата и проблеме вакцин, до военной дипломатии политических и региональных блоков», — отметила представитель МИД.

Дипломат обратила внимание, что саммит имеет конфронтационную направленность. «Реализация "Саммита за демократию" работает на обострение международной напряженности. Размывание ООН-центричной архитектуры мироустройства и потенциала группы 20 подрывает усилия по совместному противостоянию пандемии, посткризисному восстановлению экономики и нейтрализации трансграничных вызовов и угроз», — заключила Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил США в желании приватизировать слово «демократия». По его словам, США навязывают другим странам свое представление о том, что такое демократия и в их представлении демократией является только то, что соответствует понимаю Вашингтона.