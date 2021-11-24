Кремль обвинил США в желании приватизировать слово «демократия»

США навязывают другим странам свое представление о том, что такое демократия, и пытаются приватизировать это слово. С таким мнением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предстоящий «Саммит за демократию», который будет организован по инициативе Вашингтона. Цитату представителя Кремля приводит ТАСС.

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«США пытаются приватизировать слово "демократия". В их представлении демократией является только то, что соответствует понимаю Вашингтона. Очевидно, что так быть не может и не должно», — добавил Песков.