Политолог назвал возможные последствия непризнания США выборов в России

Политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с «Лентой.ру» назвал возможные последствия непризнания со стороны США результатов выборов в России, которые назначены на 2024 год. По его мнению, такие действия приведут к серьезному скачку напряженности во всем мире.

Ранее двое американских конгрессменов Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей Конгресса США предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства, если он баллотируется и выиграет выборы в 2024 году.

В случае, если Америка решится на этот шаг, РФ может пойти на ответный симметричный жест в сторону США, считает политолог. «В России, как мы знаем, выборы пройдут в начале весны [2024 года] — это март, скорее всего, а в Америке они пройдут через полгода, в ноябре. Конечно же, Россия вполне может не признать эти выборы, уличить американцев в фальсификациях и попытаться их максимально дискредитировать», — рассказал Дудаков.

По словам политолога, это приведет к полному разрыву дипломатических отношений. «Конечно же, это приведет к серьезному скачку напряженности во всем мире, все-таки речь идет о двух ядерных державах», — заключил Дудаков.

Ранее Дудаков назвал подобный жест со стороны США маловероятным, однако допустил такую возможность в случае низких рейтингов демократов перед выборами в Штатах в 2024 году.