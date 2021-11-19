Политолог оценил риск непризнания США выборов в России в 2024 году

Политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с «Лентой.ру» оценил риск непризнания со стороны США результатов выборов в России, которые назначены на 2024 год. По его мнению, такой жест со стороны Штатов маловероятен.

Ранее двое американских конгрессменов Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей Конгресса США предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства, если он баллотируется и выиграет выборы в 2024 году.

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«Нужно понимать, что эта идея была предложена не самыми влиятельными конгрессменами, хоть они и представляют обе партии. Понятно, что таким образом просто вбрасывается некая идея для обсуждения. Очень и очень заранее, за три года, для того, чтобы у американского истеблишмента имелась возможность это как-то отрефлексировать, понять, как это можно реализовать, и уже в 24-м году думать о том, можно или нельзя это сделать», — рассказал политолог.

По мнению Дудакова, вероятность, что США решится на этот крайне резкий жест, который существенно ухудшит отношения с Россией, довольно низкая. Однако политолог допустил такую возможность при провале демократов на внутренних выборах в Штатах.

«24-й год — там это год президентских выборов, как и в России. Понятно, что у господина [президента США Джо] Байдена или, если он не пойдет на эти выборы, у [вице-президента США] Камалы Харрис, все внимание будет приковано именно к тому, чтобы избираться самим, а международная повестка отойдет на второй, на третий план. Только если, конечно, для них не будет очевидно, что в связи с низкими рейтингами они проигрывают, и поэтому нужно будет как-то создать образ внешнего врага и попытаться сыграть на этом. Но опять же, на мой взгляд, тематика России уже настолько приелась американскому избирателю, что этот кульбит вряд ли для них будет успешным, и они это понимают».

Ранее сенатор Андрей Климов заявил, что США намерены «торпедировать» выборы в Государственную думу VIII созыва. В Совфеде подчеркнули, что Вашингтон и его партнеры будут стремиться делегитимизировать выборы и не признавать их результаты.