Оценено влияние зарубежных вакцин на коллективный иммунитет в России

Вирусолог Волчков: зарубежные вакцины на повлияют на коллективный иммунитет в России

Признание зарубежных вакцин от COVID-19 в России не повлияет коллективный иммунитет в стране. Такую оценку дал руководитель лаборатории геномной инженерии московского физико-технического института (МФТИ), вирусолог Павел Волчков, его слова приводит «Москва 24».

Волчков отметил, что признание иностранных вакцин от коронавируса будет полезно тем россиянам, которые живут за границей и приезжают в Россию иногда.

«На всю нашу многомиллионную страну иностранными вакцинами воспользуются с десяток тысяч человек. Это никак не повлияет на эпидемиологическую составляющую», — заявил вирусолог.

При этом ученый отметил, что не стоит признавать абсолютно все вакцины, а только те, эффективность которых доказана. Волчков заявил, что большинство зарубежных препаратов от коронавируса не прошли порог в 70 процентов эффективности. Решение о признании зарубежных вакцин в России должны принимать Минздрав и Росздравнадзор на основании данных ВОЗ и других экспертов, заключил вирусолог.

Ранее член Совета Федерации, заслуженный врач Владимир Круглый заявил, что признание в России зарубежных вакцин против коронавируса послужило бы хорошим сигналом для того, чтобы за рубежом признавали российские препараты. В данном вопросе не нужна политизация, подчеркнул сенатор.