100-летняя бывшая владелица модного бутика раскрыла секрет своего долголетия

На Барбадосе бывшая владелица модного бутика отметила 100-летний юбилей и раскрыла секрет долголетия. Об этом сообщает Barbados Today.

Леоне Кэтрин Кверино отметила знаменательную дату в окружении детей и внуков, которые приехали из-за границы в ее родной город, Гастингс, чтобы поздравить ее. Несмотря на преклонный возраст, женщина живет одна, сама ухаживает за собой, регулярно посещает парикмахерскую и отказывается от предложений родных нанять для нее сиделку.

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Главными секретами своего долголетия Кверино назвала: веру, правильное питание и отказ от алкоголя. За последние 25 лет пенсионерка не выпила ни грамма спиртного, отдавая предпочтение травяному чаю. Кроме того, женщина считает, что важно сознательно относиться к жизни.

«Вы сами себе менеджер. Никто не сможет управлять вашей жизнью за вас, вы либо делаете это разумно, либо нет», — сказала Кверино в интервью Barbados Today.

Большую часть жизни женщина проработала владелицей и менеджером модного бутика и много раз самостоятельно ездила во Францию и Великобританию, чтобы выбрать для своих клиентов самую лучшую одежду.

Ранее 100-летняя жительница США раскрыла секрет своего долголетия. Мартабелл Айзел из штата Калифорния считает, что прожила так долго благодаря хорошему алкоголю, хорошим друзьям и хорошему чувству юмора.