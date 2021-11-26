Сотрудник аэропорта показал процесс разгрузки самолета и восхитил подписчиков

Сотрудник аэропорта, который стал популярен в сети благодаря роликам о своей профессии, показал процесс разгрузки багажного отсека самолета и восхитил подписчиков. Видео появилось в его личном TikTok-аккаунте.

На опубликованных кадрах видно, как молодой человек находится внутри грузового отсека воздушного судна и, стоя на коленях, аккуратно складывает посылки и багаж на ленту транспортера. «В последнее время так много грузов и почты», — подписан ролик.

В комментариях под постом пользователи сети поблагодарили автора видео за качественную и аккуратную работу. «Наверное, очень неудобно находиться в таком маленьком пространстве», «Я бы не смог так долго работать. У вас, наверняка, быстро устают руки», «Это тяжелая работа. Мое уважение», «Теперь я буду с большим терпением относиться к ожиданию багажа», — написали они.

Ранее в ноябре этот же сотрудник аэровокзала снял на видео процесс загрузки багажного отсека внутри лайнера и стал звездой в сети. На кадрах видно, как по ленте транспортера едут чемоданы, а автор ролика аккуратно складывает их рядами, плотно прижимая друг к другу.

