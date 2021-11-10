Сотрудник аэропорта снял багажный отсек внутри самолета и стал звездой в сети

Погрузчик багажа показал на видео, как сложил 100 чемоданов в самолет, и прославился

Сотрудник аэропорта, который стал популярен в сети благодаря роликам о своей профессии, снял процесс загрузки багажного отсека внутри самолета. Видео, набравшее более 1,5 миллиона лайков, он опубликовал в личном TikTok-аккаунте.

Мужчина показал на видео, как происходит процесс загрузки багажа пассажиров в самолет. На кадрах видно, что сотрудник находится внутри грузового отсека воздушного судна. По ленте транспортера приезжают чемоданы — автор ролика начинает их аккуратно складывать рядами, плотно прижимая друг к другу.

«Так выглядят 100 чемоданов в животе самолета», — подписано видео. В комментариях пользователи сети назвали мужчину настоящей звездой и поблагодарили за качественную работу.

Ранее в октябре американский путешественник назвал способ частично сохранить имущество в случае потери авиакомпанией багажа во время перелета. Так, мужчина порекомендовал туристам, которые путешествуют не одни, перед полетом разделить всю одежду пополам и положить часть вещей в одну сумку, а вторую часть — в другую.