Россиян предостерегли от одной ошибки при сдаче чемодана в багаж

Россиянам объяснили минусы обмотки чемодана пленкой перед сдачей чемодана в багаж. Об этой ошибке рассказали эксперты «Тонкостей туризма» на своем сайте.

В первую очередь специалисты напомнили о высокой стоимости такого способа защиты багажа — по их словам, чтобы обмотать чемодан средних размеров, потребуется не менее 20 метров пленки, что может быть затратно для некоторых путешествующих. Кроме того, россиян предостерегли от получения этой услуги в аэропорту, где она обходится дороже всего.

Еще один недостаток обматывания пленкой — невозможность узнать свой чемодан на ленте багажа, так как все опознавательные признаки, например, наклейки, логотипы или другие детали, скрываются.

«Гораздо проще приобрести прочный, яркий чехол, который выполняет те же защитные цели, но при этом значительно удобнее», — предложили эксперты.

Также туристам напомнили о вреде полиэтилена на экологию — материал разлагается в природе 100 лет, а используется в полете несколько часов. Помимо прочего, нередки случаи, когда туристы внезапно вспоминают о том, что забыли достать из чемодана, который к этому моменту уже обмотан пленкой, нужные вещи.

Ранее в сентябре путешественникам рассказали об уловках, с помощью которых можно незаметно для сотрудников лоукостеров превысить нормы провоза ручной клади. Например, эксперты обратили внимание, что пакеты из «дьюти фри» не считаются как дополнительная единица.