Перечислены уловки для обмана норм провоза ручной клади в самолете

Эксперты туристической области перечислили путешественникам уловки для обмана норм провоза ручной клади в лоукостерах. Об этом сообщает издание Express.

Специалисты рассказали, что сотрудники авиакомпаний, как правило, не замеряют вес сумки, которую пассажиры берут с собой на борт, ограничиваясь лишь проверкой ее размера. «Багаж должен вписываться в калибратор, поэтому если получится все плотно упаковать, то с собой можно взять больше вещей», — заявили они.

Кроме того, эксперты обратили внимание, что пакеты из «дьюти фри» не считаются ручной кладью. «Если у вас нет места в вашей сумке для пары предметов первой необходимости, почему бы не купить их в "дьюти фри"?» — дал совет автор статьи.

Также специалисты порекомендовали бронировать места в первом ряду, где предусмотрено дополнительное пространство для ног. Они отмечают, что у ряда авиакомпаний, например у EasyJet, существуют правила, согласно которым, покупая место в начале самолета, пассажиры могут взять с собой вторую сумку размером не более 56х45х25 сантиметров.

Ранее в сентябре американская туристка бесплатно перевезла дополнительную ручную кладь в салоне воздушного судна и показала на видео, как обойти правила провоза багажа. На видео пассажирка самолета складывает в наволочку личные вещи, затем застегивает ее, кладет на чемодан и проходит с ней на борт.