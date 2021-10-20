Назван способ сохранения части имущества в случае потери багажа

Американский путешественник назвал способ частично сохранить имущество в случае потери авиакомпанией багажа во время перелета. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на Reddit.

Так, пользователь сайта порекомендовал туристам, которые путешествуют не одни, перед полетом разделить всю одежду пополам и положить часть вещей в одну сумку, а вторую часть — в другую. «Таким образом, если один чемодан потеряется в пути, у вас обоих останется одежда», — рассказал он.

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Также американец отметил, что подобный лайфхак позволит отдыхающим сэкономить деньги на покупке новых вещей на время ожидания поиска пропавшего багажа.

Один из юзеров поддержал автора: «Как человек, проработавший в авиакомпании 25 лет, я всегда разделяю на время полета одежду моей семьи по всем сумкам, поскольку потери чемоданов происходят гораздо чаще, чем люди могут себе представить».

Ранее в сентябре эксперты предупредили туристов об одной опасности при указании домашнего адреса на бирке чемодана и сдаче его в багаж. По словам специалистов, если отдыхающие не будут записывать свой адрес, вероятность ограбления во время их отсутствия дома снизится.