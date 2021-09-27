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Путешественников предупредили об одной опасности при сдаче багажа

Эксперт: адрес на бирке чемодана дает понять мошенникам, что дом туриста пуст
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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Эксперты предупредили туристов об одной опасности при указании домашнего адреса на бирке чемодана и сдаче его в багаж. Об этом сообщает газета The Sun.

«Не указывайте [на бирках] место своего проживания — это свидетельство того, что дом пуст. Если вы не оставите свой адрес, вероятность ограбления во время вашего отсутствия снизится», — пояснил специалист.

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По мнению автора статьи, в поле для информации путешественникам необходимо сообщать свой рабочий адрес и мобильный телефон. «Практически каждый в аэропорту может видеть то, что написано на бирке вашей сумки, поэтому ограничьтесь только самыми необходимыми сведениями», — говорится в материале.

Также путешественникам порекомендовали делать фото своего чемодана перед полетом. «Если вы когда-нибудь потеряете свой багаж, вы сможете передать снимок сотрудникам аэропорта. Даже если они не говорят на вашем языке, у них будет все необходимое, чтобы найти вашу сумку», — рассказали специалисты.

Ранее в сентябре американская туристка бесплатно перевезла дополнительную ручную кладь в салоне самолета и раскрыла способ обойти правила провоза багажа. Девушка показала, как складывает в наволочку личные вещи, затем застегивает ее, кладет на чемодан и проходит с ней на борт. 

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