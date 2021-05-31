Раскрыты ошибки туристов при сборе багажа

Эксперт раскрыла ошибки туристов при сборе багажа, из-за которых в дорожной сумке не остается места. Об этом сообщает Express.

По ее словам, некоторые из методов, которые, по мнению путешественников, должны сэкономить место в чемодане, на самом деле могут привести к обратному результату.

Николь Стрит (Nicole Street), владелица компании дорожных сумок, называет ошибкой то, что во время сборов в дорогу, многие путешественники скручивают одежду и аксессуары для экономии пространства. Она посоветовала не сворачивать вещи, а уложить их в максимально расправленном виде, что поможет избежать складок и заломов.

Ремни, как оказалось, лучше не скатывать в круг, а разложить вдоль бортов чемодана или положить на дно. Кроме того, Стрит предостерегла от упаковки обуви по парам. По ее словам, туфли стоит расположить по краям сумки так, чтобы подошва смотрела наружу.

«Обувь обычно занимает много места, но туристы все равно пытаются упаковать ее парами. Лучше размещать каждый предмет отдельно и вдоль края сумки подошвой наружу», — поясняет специалист.

Ранее, в 2020 году, сообщалось о способе избежать разбивания бутылок с алкоголем в чемодане при сдаче в аэропорту. Так, стоит внимательно выбирать чемодан, тщательно оборачивать любые стеклянные изделия в процессе упаковки и не перегружать сумку, так как чаще всего грузчики неаккуратно обращаются с тяжелыми чемоданами.