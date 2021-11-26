Ахметов ответил Зеленскому на обвинения в подготовке госпереворота на Украине

Слова президента Украины Владимира Зеленского о причастности бизнесмена Рината Ахметова к попытке совершить государственный переворот в стране являются абсолютной ложью. Такое заявление в ответ украинскому лидеру сделал сам Ахметов, его слова процитированы на сайте холдинговой компании SCM.

Акционер подчеркнул, что всегда стремился работать на благо независимой демократической и цельной Украины с Крымом и Донбассом в составе. «Меня возмущает распространение этой лжи, вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется президент», — сказал Ахметов. Он добавил, что в будущем также планирует защищать свободу слова, экономику и демократию в республике и бороться с авторитаризмом и цензурой.

Ранее Зеленский заявил, что получил информацию о планируемом на Украине государственном перевороте 1 декабря. По словам главы государства, ему доложили, что к готовящемуся перевороту причастен Ахметов и на это выделяются миллиарды долларов.

После этого политолог и главный редактор издания Capital.ua Вячеслав Чечило заявил, что своим заявлением о подготовке на Украине государственного переворота 1 декабря Зеленский защищается от того негатива, который свалился на него в последнее время, и пытается показать «бескомпромиссную борьбу с олигархами» со стороны офиса президента.