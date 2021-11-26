Оценено заявление Зеленского о планах Ахметова совершить госпереворот на Украине

Своим заявлением о подготовке на Украине государственного переворота 1 декабря президент Владимир Зеленский защищается от того негатива, который свалился на него в последнее время, и пытается показать «бескомпромиссную борьбу с олигархами» со стороны офиса президента. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог и главный редактор издания Capital.ua Вячеслав Чечило.

«Демонизировать бизнесмена Рината Ахметова, приплести сюда российское влияние — логичный ход в таких условиях », — считает эксперт.

Исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, в свою очередь, считает, что ситуацию намеренно раздувают СМИ, сделав большую сенсацию из заявления Зеленского, хотя по факту его слова были частью длинной речи о тяжести будней президента. Бышок уверен, что ни одной политической силе на Украине не выгодны перевороты, так как они могут сместить нынешнюю власть с помощью выборов.

С этой позицией согласен и Чечило. Однако он уточняет, что Зеленский действительно верит в то, что говорит. Чечило предположил, что окружение президента вполне могло принести ему записи каких-то «пьяных разговоров» и убедить его в том, что готовится государственный переворот.

Украина — не Африка, здесь государственные перевороты имеют другую форму Вячеслав Чечило Политолог и главный редактор издания Capital.ua

В Кремле ответили на обвинения Зеленского

У России нет планов устраивать государственный переворот на Украине, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. «У России не было никаких планов принимать участие. И Россия никогда не занимается вообще такими делами», — сказал официальный представитель Кремля в ответ на слова Зеленского.

Исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в разговоре с «Лентой.ру» подчеркнул, что в Киеве имеется консенсус, что Россия это единственная страна, заинтересованная в дестабилизации обстановки на Украине, так как с другими соседями у нее конфликтов нет. Из-за этого и возникает связка между Ахметовым и Россией, кроме того, с Москвой в общественном сознании связана фигура украинского олигарха.

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Конфликт между Зеленским и Ахметовым может выйти на новый уровень

Заявление Зеленского о подготовке государственного переворота ударило по бизнесу Ахметова. Котировки еврооблигаций «ДТЭК» — крупнейшей частной вертикально-интегрированной энергетической компании Украины — упали на 11 процентов, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Политолог Вячеслав Чечило считает, что ситуация между Зеленским и Ахметовым однозначно будет накаляться. Он предполагает, что Зеленский готов пойти до конца, вплоть до национализации энергетических активов Ахметова, а тот в свою очередь будет пытаться защищаться, активизируя медиаресурсы и лояльных политиков.

Зеленский рассказал о миллиардах долларов на попытку госпереворота

По словам Зеленского, на подготовку переворота Ахметов выделяет миллиарды долларов. «На сегодня есть информация, что Ринат Ахметов готов включиться в смену президента в нашей стране. У нас есть звуковая информация, где представители России и Рината Ахметова обсуждают переворот в Украине. Считаю, что это подстава Рината Ахметова», — сказал Зеленский в ходе пресс-конференции, которая транслировалась каналом «112 Украина».

Зеленский уточнил, что, по его сведениям, сам Ахметов не готовит государственный переворот, но его вовлекают в это «некоторые представители России и некоторые товарищи из Украины». Он добавил, что никуда не убежит из страны. «Я не [Виктор] Янукович, бежать никуда не буду, и не [Петр] Порошенко — на бульдозер вылазить не буду. Буду в эти дни всех ждать и с удовольствием работать на Банковой», — резюмировал политик.

