Кремль ответил на обвинения Зеленского о причастности России к госперевороту

Песков про заявление Зеленского: у России нет планов устраивать госпереворот на Украине

У России нет планов устраивать государственный переворот на Украине, о котором в пятницу, 26 ноября, рассказал президент республики Владимир Зеленский. Так на обвинения в причастности Москвы ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«У России не было никаких планов принимать участие. И Россия никогда не занимается вообще такими делами», — сказал официальный представитель Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о планируемом на Украине государственном перевороте 1 декабря. По словам Зеленского, ему доложили, что к готовящемуся перевороту причастен бизнесмен Ринат Ахметов, и на это выделяются миллиарды долларов.

При этом глава государства подчеркнул, что сам он не верит в госпереворот и в то, что в этом замешан предприниматель.