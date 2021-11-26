Переживший подельников главарь банды ветеранов «Альфы» предстанет перед судом

В Москве предстанет перед судом 63-летний главарь банды киллеров. Об этом в пятницу, 26 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По данным надзорного ведомства, уголовное дело об убийствах, создании банды и незаконном обороте огнестрельного оружия направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, речь идет о ветеране ФСБ, бывшем капитане спецназа «Альфа» Борисе Чукаеве, пережившем своих подельников, скончавшихся в СИЗО.

Как установлено в ходе следствия, Чукаев создал банду в 2001 году. Тогда же они совершили свое первое преступление. Также установлено, что в 2008 году на улице Донской они застрелили бизнесмена и его водителя, а в 2012 году — напали на состоятельного жителя столицы и нанесли ему телесные повреждения, от которых тот скончался.

На вооружении у бывших спецназовцев было различное огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, необходимые для совершения преступлений.

Трое подозреваемых были задержаны 26 декабря 2019 года. Через полтора года, 9 августа 2021-го, в СИЗО скончался Андрей Воскресенский по кличке Хромой, а на следующий день, 10 августа, стало известно о смерти второго участника этой банды, также бывшего ветерана «Альфы» Александра Чуканова. Таким образом главарь банды — Борис Чукаев остался последним выжившим членом ОПГ.

