Россиянка посетила Анапу и описала ее фразой «пахнет, как общественный туалет»

Российская туристка отдохнула в Анапе осенью и описала курорт фразой «пахнет, как общественный туалет». Своими впечатлениями от посещения города она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Больше всего путешественницу возмутило грязное «цветущее» море, которое не очищают. «Водоросли скапливаются в бухте и источают мерзкий запах. Я приехала в Анапу в октябре — водоросли никуда не делись. Они уже подсохли и не похожи на склизкое зеленое месиво, но все еще пахнут», — отметила она.

Блогер рассказала, что из-за застойной воды с тиной и водорослями отдыхающие нередко заболевают ротавирусом, проводя отпуск «в обнимку с унитазом». «Да, риск подхватить заразу есть на любом курорте. Но в Анапе эта проблема возникает ежегодно и косит многих туристов», — заявила девушка.

Также автор публикации обратила внимание на то, что в городе имеются проблемы с водоснабжением, электричеством и дренажной системой. Канализация не справляется с большим потоком отдыхающих, из-за чего курорт пахнет «как один большой общественный туалет». «Только представьте: на пляже не протолкнуться, в море зеленая слизь, воняет канализацией и тухлыми водорослями... И не дай бог что-то подхватить как раз в момент отключения воды или света», — подытожила путешественница.

Ранее в ноябре сообщалось, что в предстоящие новогодние праздники Краснодарский край планирует принять около 400 тысяч туристов. Россияне массово бронируют гостиницы в Сочи, Анапе и Геленджике с заселением в последних числах декабря.