Суд арестовал бизнесмена Ебралидзе по делу о 500 килограммах рублей

Бизнесмен Ебралидзе арестован в Петербурге по делу о пропаже 3 млрд рублей до 23 декабря

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга арестовал бизнесмена Александра Ебралидзе по делу о пропаже трех миллиардов рублей из хранилища его собственного Констанс-Банка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Ебралидзе подозревается в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 33 («Организация преступления») и части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата»). Он будет заключен под стражу СИЗО до 23 декабря.

Александр Ебралидзе был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) в среду, 24 ноября. В 2016 году после проверки Агентство по страхованию вкладов выявило факт недостачи в Констанс-Банке. Из хранилища исчезли три миллиарда рублей весом 500 килограммов, которые решил возместить из собственных средств владелец банка Ебралидзе, чтобы сохранить репутацию кредитной организации. А сам подал заявление в правоохранительные органы о привлечении к уголовной ответственности причастных к пропаже денег. Ебралидзе тогда заявлял, что не имеет отношения к исчезновению миллиардов, но обещал «закрыть этот вопрос».

