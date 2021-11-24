ФСБ задержала бизнесмена Ебралидзе по делу о 500 килограммах рублей

В Петербурге сотрудники ФСБ задержали бизнесмена Александра Ебралидзе по делу о пропаже трех миллиардов рублей из хранилища его собственного «Констанс-Банка». Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, к нему днем 24 ноября на улице подошли оперативники Службы экономической безопасности ФСБ. В это время в нескольких квартирах и офисах бизнесмена уже шли обыски. Ебралидзе задержали по уголовному делу, возбужденному Главным следственным управлением главка МВД Петербурга по статье 160 УК («Присвоение или растрата»). К следователю доставлены бывшие менеджеры банка, их допрашивают в качестве свидетелей. Туда же будет доставлен сам Ебралидзе.

В 2016 году после проверки Агентство по страхованию вкладов выявило факт недостачи в «Констанс-банк». Из хранилища исчезли три миллиарда рублей, весящие 500 килограммов, которые решил возместить из собственных средств владелец банка Ебралидзе, чтобы сохранить репутацию кредитной организации. А сам подал заявление в правоохранительные органы о привлечении к уголовной ответственности причастных к пропаже денег.

Ебралидзе тогда заявлял, что не имеет отношения к исчезновению миллиардов, но обещал «закрыть этот вопрос».