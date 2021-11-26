В Переславле откроют четыре арт-объекта в рамках программы Azimut Art

Российские художники представят четыре арт-объекта в рамках Azimut Art в Переславле

В Переславле появятся четыре арт-объекта, созданных известными российскими художниками специально для этой локации в рамках программы Azimut Art в 2021 году. Об этом сообщается в пресс-релизе сети отелей АZIMUT Hotels, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Открытие инсталляций состоится 30 ноября. В их число войдут «Берегиня» Дмитрия Аске, «Облачная Река» Марго Трушиной, «Поднебесная орхидея» Николая Кошелева и «Жирафопаутина» архитектурного бюро «Чехарда». В день мероприятия художники представят свои работы и расскажут об их концепциях.

Кроме того, в течение ближайших двух лет арт-объекты появятся в Москве, Санкт-Петербурге, Геленджике, Мурманске, и других городах России.

Основная цель программы Azimut Art заключается в том, чтобы открывать новые имена и выводить современное искусство за пределы музейных залов и биеннале.

Ранее сообщалось, что 23 ноября стартовал седьмой раунд конкурса «Туту Арт». В очередном этапе за победу сразятся восемь арт-объектов из Марий Эл, Чувашии, Мордовии, Кировской, Ульяновской, Пензенской, Нижегородской и Тульской областей. Проголосовать за участников можно до 29 ноября.