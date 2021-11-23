Стартовал седьмой раунд конкурса необычных народных арт-объектов России

Названы участники седьмого раунда всероссийского конкурса по выбору уникальных народных арт-объектов страны «Туту Арт», который стартовал 23 ноября. Голосование до 29 ноября на официальном сайте. Об этом говорится в пресс-релизе онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В очередном этапе за победу сразятся восемь объектов — Диснейленд в поселке (Кировская область), мозаика на весь дом (Республика Марий Эл), дом с завитками (Республика Чувашия), карета для императрицы (Ульяновская область), пластиковые шедевры (Пензенская область), поезд в огороде (Нижний Новгород), денежное дерево (Республика Мордовия), инопланетный жук (Тульская область).

Всего в соревновании участвуют 85 необычных арт-объектов, по одному от каждого региона России. Их разделили на 10 раундов по восемь и девять участников в каждом. Победителя конкурса объявят 24 января 2022 года.

Отмечается, что это уже не первый ежегодный конкурс, который проводит «Туту.ру». В 2018 и 2019 годах в рамках народного голосования россияне выбрали населенный пункт с самым веселым названием, а в прошлом году была составлена энциклопедия из 100 самых необычных памятников страны с их 3D-моделями.

Ранее в ноябре был объявлен пятый финалист всероссийского конкурса самых необычных арт-объектов страны «Туту Арт» — ими стали зайцы-антивандалы из республики Карелия. Они оторвались от остальных соперников, набрав 47,7 процента голосов. Второе место досталось динозавру из запчастей в Псковской области, он получил 14,5 процента голосов.