Начался шестой раунд конкурса необычных народных арт-объектов России

16 ноября стартовал шестой раунд всероссийского конкурса по выбору уникальных народных арт-объектов страны «Туту Арт» — голосование открыто до 22:00 по московскому времени 22 ноября на официальном сайте. Об этом говорится в пресс-релизе онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

За победу в очередном этапе соревнования сразятся восемь участников из разных регионов России. Среди них кит со словами (село Новое Чаплино, Чукотский АО), стальной орлан (Паратунка, Камчатский край), царство мягких игрушек (Невельск, Сахалинская область), мамонт из железа (Магадан), сказочный забор (Большой Камень, Приморский край), Собор Василия Блаженного и Кремль на даче (Хабаровск), зоопарк из цемента (село Птичник, Еврейская АО) и узоры из пластикового мусора (село Сычевка, Амурская область).

Всего в состязании участвуют 85 необычных народных арт-объектов — список был составлен на основе вариантов, предложенных сообществом «Туту» в соцсетях, а также экспертным советом конкурса.

Ранее в ноябре организаторы «Туту Арт» объявили победителя пятого этапа конкурса — им стали вырезанные из камня зайцы-антивандалы, которые находятся республике Карелия. Арт-объект обогнал соперников, набрав 47,7 процента голосов. Второе место досталось динозавру из запчастей в Псковской области.