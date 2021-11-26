Обнаружен самый древний артефакт с необычным орнаментом

Международная группа ученых описала артефакт с самым древним точечным орнаментом, известным на сегодняшний день из обнаруженных в Евразии. Радиоуглеродная датировка показала, что возраст необычного рисунка на кулоне из слоновой кости достигает 41 500 лет, что на две тысячи лет раньше других образцов этого вида декоративных узоров. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

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Около 42 тысячи лет назад Homo sapiens, расселившись в Центральной и Западной Европе, начали вырезать из бивней мамонтов украшения и статуэтки, украшенные геометрическим орнаментом. Помимо линий и крестов использовались узоры из точек, которые встречались археологам на юго-западе Франции и фигурках на горном массиве Швабская Юра в Германии. Однако точный возраст артефактов с этим орнаментом до сих пор оставался неизвестным.

Исследователи виртуально восстановили артефакт с помощью 3D-моделирования, что позволило провести подробные измерения и описать украшение. По словам ученых, кулон демонстрирует тонкие навыки ручной навыки членов группы Homo sapiens, которые жили рядом с пещерой Стайня на Краковско-Ченстоховской возвышенности в Польше. Толщина пластины составляет около 3,7 миллиметра, что свидетельствует о поразительной точности вырезания проколов и двух отверстий для ношения кулона.

Ученые пока не знают, что символизирует собой точечный орнамент. Однако он напоминает лунную аналемму — кривую, которая вырисовывается, если отмечать положение Луны на небе в одно и то же время в течение месяца. Авторы работы отмечают, что подобные орнаменты появились независимо по всей Европе, что ставит под сомнение моноцентрическую модель распространения художественного новаторства.