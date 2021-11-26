В Одессе появился памятник коронавирусу с золотой вагиной

В Городском саду Одессы появился памятник в виде коронавируса с золотой вагиной

В Городском саду Одессы появился памятник «Пандемия домашнего насилия» в виде коронавируса с золотой вагиной. Об этом сообщает портал 048.ua.

Материалы по теме Рабочий класс Дом на ножках, производство водки и заброшенная пивоварня — во что превратились российские заводы Это как понимать? Не только Аленка: самые странные и необычные памятники со всей России

Автором скульптуры стала местная художница Ева Ятт. Она объяснила, что в результате введенного режима самоизоляции во всем мире вырос уровень домашнего насилия, и арт-объект олицетворяет одновременно планету, вирус и женское начало, тем самым призывая обратить внимание на проблемы общества.

В августе 2020 года в Санкт-Петербурге появился памятник, символизирующий «победу над коронавирусом». Конструкцию, повторяющую форму вируса, обнесли черной клеткой и установили рядом с молодежным центром. Автор объекта работал над ним в течение нескольких месяцев.

