Горняк рассказал о принуждении работать в «Листвяжной» при высоком уровне метана

Горняк из «Листвяжной»: шахтеров отправляли работать даже при превышении норм по метану

В шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где в результате аварии погибли 52 человека, горняки работали при уровне метана в пять раз выше нормы. О принуждении к труду в таких условиях в беседе с «Лентой.ру» рассказал работник шахты.

Около двух месяцев назад произошло обрушение вентиляционного штрека в лаве, и вентиляция у пропала совсем. Я в любой момент ожидал шара пламени в лицо. горняк, работавший в «Листвяжной»

Горняк назвал ситуацию в шахте беспределом. По его словам, при допустимой норме концентрации метана около одного процента рабочие три дня трудились при концентрации около пяти-восьми процентов.

Ранее жена шахтера, который погиб при аварии на шахте в Кемеровской области, рассказала, что допустимый уровень метана в шахте зашкаливал задолго до трагедии. По ее словам, у мужа на груди пищал датчик, который он смачивал водой, чтобы он не сигнализировал. Она добавила, что за десять дней до ЧП на объекте произошел пожар.

О происшествии стало известно рано утром в четверг, 25 ноября. В результате погибли 52 человека, среди которых было шесть горноспасателей, пострадали, по последним данным, 63 человека. Предварительно, причиной гибели людей на шахте «Листвяжная» стал взрыв метана из-за возникшей искры. После приостановки спасательных работ накануне военизированные части продолжили поиск шахтеров с утра, 26 ноября.