Жена погибшего на «Листвяжной» рассказала о пожаре на шахте за 10 дней до аварии

Жена погибшего шахтера: за десять дней до ЧП на «Листвяжной» работники сами потушили пожар

Жена шахтера, который погиб при аварии на «Листвяжной», рассказала о том, что за десять дней до ЧП на объекте произошел пожар. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, 15 ноября в шахте началось возгорание, которое работники сами смогли потушить. Она отметила, что все знали об этом. Роспотребнадзор проводил в шахте проверки, подчеркнула женщина. Родственница погибшего также добавила, что метан давно зашкаливал в шахте.

«Мой муж звеневым ходил, на груди был датчик. Он говорит, что датчик пищит, я его водой намочу, чтобы он не пищал. И дальше работали. Вот в каких условиях они работали», — рассказала она о буднях шахтеров.

Помимо этого, женщина добавила, что ее муж был шахтером с 30-летним стажем.

Ранее сообщалось, что общее число пострадавших в результате ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области увеличилось до 63. Глава министерства здравоохранения региона Виталий Херасков заявил, что, по последней информации, в больницах находятся 50 человек, еще 13 пострадавших получают лечение амбулаторно, остальные пациенты госпитализированы в четыре стационара Кемеровской области.

