Число пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» увеличилось до 63

ТАСС: число пострадавших при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе увеличилось до 63

Общее число пострадавших в результате ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области увеличилось до 63. Об этом сообщил глава министерства здравоохранения региона Виталий Херасков, пишет ТАСС.

По последней информации, в больницах находятся 50 человек, еще 13 пострадавших получают лечение амбулаторно, остальные пациенты госпитализированы в четыре стационара Кемеровской области, уточнил он.

Ранее региональная прокуратура нашла нарушения в шести организациях по добыче полезных ископаемых в ходе проверки на взрывоопасность, которая была инициирована губернатором Сергеем Цивилевым и Генпрокуратурой России после ЧП на шахте «Листвяжная».

О ЧП на шахте «Листвяжная» стало известно утром в четверг, 25 ноября. В тот момент под землей находились 285 рабочих. По данным источника ТАСС, перед аварией превышений предельно допустимой концентрации метана в шахте не было.