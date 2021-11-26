На шести шахтах Кузбасса нашли нарушения

Прокуратура: на шести шахтах Кузбасса выявлены нарушения после проверки на взрывоопасность

Прокуратура Кемеровской области обнаружила нарушения в шести организациях по добыче полезных ископаемых в результате проверки на взрывоопасность, инициированной губернатором Сергеем Цивилевым и Генпрокуратурой России после аварии на шахте «Листвяжная». Об этом сообщается на сайте Управления Генпрокуратуры РФ по СФО.

Согласно заявлению властей, на шести объектах выявили нарушения, связанные с эксплуатацией шахт, которые не отвечают требованиям безопасности, продолжительностью отдыха сотрудников, обеспечением их средствами индивидуальной зашиты, а также нарушения требований законодательства о плановых и внеплановых инструктажах по технике безопасности.

Отмечается, что всего по итогам проверки было возбуждено 28 дел об административных правонарушениях.

Ранее официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль сообщил, что представители ведомства в 2021 году выявили 914 нарушений на шахте «Листвяжная». Он уточнил, что с начала года на шахте было проведено 127 проверок, девять раз ее работу приостанавливали. Общая сумма штрафов превысила четыре миллиона рублей.

