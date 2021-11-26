Число пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» увеличилось до 57

ТАСС: число пострадавших при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе выросло до 57

Источник в экстренных службах рассказал о том, что число пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области увеличилось. Об этом сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, всего пострадали 57 человек, в том числе горноспасатели, которые принимали участие в поисково-спасательной операции.

Ранее командир Кемеровского Военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше сообщил, что 52 горняка и спасателя, находившиеся в шахте «Листвяжная», погибли из-за недостатка кислорода и высокой концентрации вредных газов. «В той газовой атмосфере, которая сейчас сложилась на аварийном участке, говорить о том, что кто-то выжил, не представляется возможным», — сказал спасатель. Он пояснил, что люди отравились окисью углерода, которая впитывается через кожу.

О происшествии стало известно утром в четверг, 25 ноября. В тот момент под землей находились 285 рабочих, из которых пострадали 43 человека. Их госпитализировали, четверо из них в тяжелом состоянии, 39 — легкой и средней тяжести.

